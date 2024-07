Molto preoccupante l’aumento esponenziale rilevato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria dei conducenti coinvolti in incidenti sorpresi in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Sono infatti quattro i denunciati all’autorità giudiziaria negli ultimi due giorni che a seguito degli esami clinici svolti presso il GOM sono risultati positivi. Preoccupano i casi registrati nella prima parte del periodo estivo di quest’anno con un più 60 % per i casi di ebbrezza e addirittura il 200 % dei casi di conducenti in stato di alterazione da sostanze psicotrope rispetto al 2023.

Emblematico il caso di un giovane risultato poliassuntore con tasso alcolemico superiore oltre quattro volte i limiti di legge nonché positivo alla cocaina e alla cannabis. Dal canto proprio la polizia locale ha aumentato i controlli, anche notturni, i al fine di prevenire queste grave infrazioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. Sempre negli ultimi due giorni gli agenti di viale Aldo Moro guidati dal comandante Zucco hanno denunciato all’autorità giudiziaria alti due cittadini per occupazione di alloggio popolare e furto aggravato. I servizi di prevenzione saranno intensificati durante tutta l’estate.