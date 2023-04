Nella giornata odierna, presso il teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria, si sono svolte le celebrazioni del 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, anticipate da un momento di commemorazione dedicato ai caduti della Polizia di Stato durante il quale il Signor Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, dr. Massimo MARIANI, ed il Signor Questore della Provincia di Reggio Calabria, dr. Bruno MEGALE, hanno deposto una corona d’alloro presso la lapide collocata all’ingresso della Questura sulle note del Silenzio d’ordinanza eseguite con la tromba dal Maestro reggino Bruno Caridi.

Oltre alle autorità civili, militari e religiose, sono stati coinvolti numerosi studenti degli istituti scolastici della provincia, sia come spettatori che come protagonisti: sul palcoscenico del Teatro si sono esibiti, infatti, l’arpista Maria Adelaide Pensabene e la pianista Cristiana Perazzo, studentesse del Liceo Classico T. Campanella, che hanno dato inizio alle celebrazioni eseguendo l’Inno di Mameli, alcuni alunni delle classi prima e seconda dell’Istituto Comprensivo Telesio – E. Montalbetti, che si sono esibiti in un dialogo tra i giudici Falcone e Borsellino tratto dall’opera “Storia di un dialogo” di Maria Francesca Mariano, riadattato per i giovani studenti dalla Professoressa Ieracitano, ed il coro di voci bianche “Doremi” dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Bolani, che ha chiuso la manifestazione con l’Inno alla Gioia e l’Inno d’Italia.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati dei riconoscimenti premiali ai poliziotti che si sono distinti in operazioni di servizio e di soccorso pubblico.

La pattuglia ippomontata della Squadra a Cavallo della Questura di Catania ha arricchito lo scenario unitamente agli uomini ed i mezzi della Polizia di Stato ed all’unità cinofila dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Palermo, formando uno schieramento all’esterno del Teatro, e ad alcuni stand curati dalle Specialità della Polizia di Stato. Presente anche l’artificiere del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria.

Rilevante la presenza dell’atleta Vincenza Petrilli, appartenente ai Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, che ha dedicato agli invitati un estratto del suo libro dal titolo “IO SONO LA FRECCIA”, pubblicato lo scorso mese di febbraio.

Presenti alla manifestazione anche la delegazione dell’ANPS di Reggio Calabria e l’Associazione DonatoriNati Calabria, che ha organizzato per l’occasione una raccolta straordinaria di sangue con autoemoteca e personale medico specializzato dell’AVIS provinciale in Piazza Italia.