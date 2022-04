Oggi, alle ore 11.00, nella splendida cornice della Piazza Castello di Reggio Calabria, si è svolta la ricorrenza del 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza del Signor Prefetto dr. Francesco Messina – direttore Centrale Anticrimine – e delle locali autorità militari, civili e religiose.

Per onorare i Caduti della Polizia di Stato, stamattina, il Signor Prefetto Francesco Messina – direttore Centrale Anticrimine, il Signor Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, dr. Massimo MARIANI ed il Signor Questore della Provincia di Reggio Calabria, dr. Bruno MEGALE, hanno deposto una corona d’alloro presso la lapide collocata all’ingresso della Questura.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in operazioni di servizio.

Per l’occasione nell’area adiacente alla piazza Castello sono stati allestiti alcuni stand illustrativi delle attività istituzionali della Polizia di Stato.

#Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Durante la cerimonia l’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano ha eseguito 8 brani tra cui due del Maestro Morricone ovvero Moment for Morricone e Morricone’s Melody, Dynamic Concert di Michele Magnani e l’Halleluja di Leonard Cohen.

A fine manifestazione, l’artista reggina Luisa Malaspina ha donato alla Questura un dipinto realizzato dal vivo in piazza Castello e dedicato alla ricorrenza odierna.