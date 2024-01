Le criticità del nuovo codice dei contratti. Sarà questo il filo conduttore della Conferenza regionale della Calabria di Assorup, l’associazione nazionale dei Responsabili unici del progetto. L’evento, previsto per venerdì 2 febbraio a partire dalle 15:00, sarà ospitato nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ed avrà il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, oltre che degli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia reggina.

L’evento, moderato dall’ingegnere Michele Tigani, funzionario direttivo tecnico del Comune di Reggio Calabria, vedrà i saluti istituzionali del sindaco, Giuseppe Falcomatà, del presidente dell’ordine degli ingegneri, Francesco Foti, del presidente dell’ordine degli architetti, Ilario Tassone.

La Conferenza avrà lo scopo di ascoltare le esigenze dei Rup delle stazioni appaltanti del territorio e diffondere iniziative e attività di AssoRup. L’evento sarà anche l’occasione per presentare la “Patente del Rup”, ossia la proposta di un sistema di certificazione delle competenze degli appalti, cui associare un nuovo sistema di incentivi e l’istituzione di un fondo unico nazionale per semplificare un meccanismo premiante spesso inattuato.

L’iniziativa di AssoRup prevede gli interventi dell’ingegnere Domenico Condelli, consigliere del Consiglio nazionale ingegneri; dell’architetto Giuseppe Mezzatesta, dirigente del settore Edilizia della Città metropolitana di Reggio Calabria; dell’avvocato Matteo Valente del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori; dell’avvocato Daniele Ricciardi, presidente di AssoRup.