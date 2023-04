La reggina porta a casa i tre punti indispensabili per accedere ai play off. La squadra di Inzaghi pur non giocando nel migliore dei modi ,porta a casa una vittoria fondamentale. La rete della vittoria per gli amaranto è stata realizzata con una autorete di Cappitelli dei lagunari. Dopo la vittoria di Perugia un’altra vittoria scaccia crisi per gli uomini di Inzaghi. Nel finale il portiere della reggina salva il risultato nei minuti di recupero. Il sogno continua…