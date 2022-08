Di Antonio Spina

La Reggina fa il suo esordio davanti ai propri tifosi battendo con un perentorio 4-0 la matricola Südtirol. Gara a senso unico, totalmente dominata dagli uomini di Inzaghi, in cui è prevalso il maggior tasso tecnico contro un avversario, a dir il vero, abbastanza modesto e non all’altezza della categoria. L’espulsione di Curto al 24′ provoca l’effetto di indirizzare il match in discesa, aumentando le difficoltà degli altoatesini a contenere le offensive amaranto. Le reti di Fabbian e Mayer realizzate negli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco e quelle di Pierozzi e Lombardi giunte nel secondo tempo, certificano la volontà dell’undici di casa di riscattare la sconfitta rimediata sette giorni fà contro la Ternana. In questo momento, più che guardare la classifica conta la crescita della squadra sul piano del gioco e dell’intensità, risposte arrivate dopo i due successi nelle prime tre gare. E sabato, di nuovo al Granillo, sfida al Palermo, incontro che rievoca affascinanti sfide del passato anche in massima serie.