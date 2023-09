Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) tutte le istanze e dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 4) citati in premessa; nel caso di società o associazioni sportive già affiliate alla F.I.G.C., occorre produrre il relativo attestato;

b) il business plan ed il piano triennale delle attività di cui al punto 3) citato in premessa;

c) l’originale o la copia autenticata di uno o più assegni circolari non trasferibili, intestati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF, dell’ammontare complessivo di euro 400.000,00, di cui al punto 5) citato in premessa;

d) un progetto sportivo che espliciti con chiarezza, puntualità ed esaustività i seguenti aspetti:

d.1) modalità di investimento e modalità di promozione del calcio giovanile e femminile;

d.2) modalità di gestione degli impianti sportivi comunali dedicati al calcio, con particolare riferimento alla valorizzazione dello stadio comunale O. Granillo e del centro sportivo Sant’Agata, in caso di concessione di quest’ultimo da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria;

d.3) ogni altra ulteriore informazione e documento ritenuti utili ai fini della valutazione della società/associazione in termini di solidità finanziaria (es. capitale sociale, patrimonio, garanzie, referenze bancarie e attestazioni di solvibilità, promesse di polizze fideiussorie, coperture assicurative, attestazioni di assenza di debiti tributari e/o previdenziali, ecc.) e di esperienza nel campo sportivo;

d.4) modalità di coinvolgimento dell’amministrazione comunale nell’attività di controllo della gestione della società sportiva o della ASD.