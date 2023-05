Di Antonio Spina

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie la richiesta avanzata dal Procuratore Federale ed infligge alla società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Dunque, come prevedibile, il collegio di primo grado ha seguito il medesimo orientamento come in occasione del primo deferimento.

La formazione amaranto, adesso, e in attesa di proporre ricorso dinanzi la Corte di Appello Federale, esce dalla zona playoff per la prima volta in stagione. I quattro punti di penalizzazione odierni relativi alle scadenze del 16 Marzo 2023 vanno ad aggiungersi ai tre già comminati sempre dal TFN per le scadenze del 16 Febbraio 2023, portano la Reggina al 14esimo posto con 42 punti.

Ricordiamo che il cub amaranto è già pronto per la discussione in appello per il – 3 comminato nelle scorse settimane. Inoltre, la speranza del club è quella di ricevere velocemente le motivazioni relative alla sentenza odierna, con l’ipotesi di discutere entrambi gli appelli giovedì 11 maggio, per poi avere il tempo -se dovuto- di rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni.

La società è stata deferita per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Inoltre, la FIGC ha ravvisato il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023.