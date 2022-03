Inizia il derby calabrese di serie B tra reggina e Cosenza

LA CRONACA

1,17 calcio di punizione di Di chiara (R)che per poco non finisce in rete

9,41 punizione dal limite del Cosenza che colpisce la traversa a calciare Liotti.

12,48 sotto rete Rivas sbaglia un gol facile.

21,23 cortinovis (R) sotto porta sbaglia un ottima occisione da gol.

23,01 ammonito per il cosenza Caso.

34,50 calcio di rigore per la reggina sul dischetto folorunsho gol.

43,12 la reggina raddoppia con Rivas

Il VAR annulla il gol di Rivas per la reggina

49,51 ammonito Di Chiara per la reggina

51,12 ammonito Vallocchia per il cosenza

52,05 Rivas sbaglia un’ottima occasione sotto rete.

53,35 il cosenza sostituisce Vallocchia con Voca.

Per la reggina entrano Stavropoulos e Bianchi al posto di Cortinovis e Giraudo al 61 del secondo tempo.

La reggina 74,30 sostituisce Rivas con Galibinav .

Al 76,38 traversa per il cosenza Larrivey.

79,32 sostituzione per il cosenza,Liotti entra Sy.

Al 90 rigore per il cosenza assegnato dall’arbitro la Var annulla