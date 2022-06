A Milano si lavora a ritmo serrato per trovare la soluzione idonea per l’acquisto della reggina 1914 da parte dell’imprenditore lamentino Felice Saladini patron della Fc Lamaezia Terme. La riduzione dei costi dei giocatori e staff prioritario per abbassare i costi di bilancio della reggina. Una volta trovata la quadra sui i conti, Saladini è pronto a prendere per mano gli amaranto.