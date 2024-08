Maropati,la battaglia di una maestra in pensione, lotta da 5 anni con l’amministrazione comunale per risolvere il dramma della fogna a cielo aperto all’interno della sua abitazione in via indipendenza. Le problematiche derivono da una piccola, che da sul retro della casa della anziana maestra, in via Portici. Non riusciamo a capire le ragioni perché il sindaco della città non interviene per risolvere la drammatica ed incresciosa situazione.