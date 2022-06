Sono ore decisive per l’acquisto della reggina 1914. Nelle mani dell’amministratore unico Fabio De Lillo la matassa da sciogliere.

Le proposte sono due, una facente capo a Felice Saladini imprenditore lametino, che ha fatto successo in Italia Con i Call center. Saladini proviene da una famiglia di imprenditori seri. Certo ci sono alcuni conti che non quadrano ai commercialisti del gruppo, ma la passione politica per rilevare la reggina 1914 può superare le difficolta. L’altro gruppo si tratta di un fondo Angloamericano intrecciato con il fondo d’investimento Elliott. Sembra che altre proposte non sono state prese in considerazione.