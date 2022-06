Di Luigi Longo

L’Amministratore Unico De Lillo della Reggina sta lavorando a ritmi serrati per gli ultimi dettagli del passaggio delle quote azionarie dell’ex presidente Luca Gallo ai nuovi proprietari. Lo studio Tonucci & Partners sta lavorando gomito a gomito con De Lillo per gli ultimi dettagli finali. D’altronde i tempi sono veramenti risicati, entro il 22 giugno bisogna iscrivere la Società nel campionato cadetto.

La stessa posizione riguardante il contenzioso con l’Agenzia delle Entrare non è un problema da superare in questa fase, in quanto la legge è chiarissima e quindi le procedure di rateizzazione con lo Stato sono disciplinate dalle leggi attualmente in vigore.

Tutto ciò sarà formalizzato nel momento in cui la nuova proprietà acquisisce le quote azionarie e presenta un piano industriale dove crediti e debiti sia verso lo Stato che verso i privati, saranno contemplati nel piano economico.

Resta chiaro che per arrivare alla salvezza della Reggina 1914 ognuno dovrà fare la sua parte, compreso i contratti molto onerosi con i calciatori.