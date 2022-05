Reggina 1914, Fabio Di Lillo amministratore fino all’approvazione del bilancio. Poi tutto passa in capo alla Tonucci&Parteners?

Siamo alla svolta, la nomina del General manager della reggina ad amministratore unico, serve solo per l’approvazione del bilancio, del 31 maggio. Le indiscrezione parlano di un passivo di oltre 11 milioni di euro. Secondo, i ben informati, non è poi cosi disastroso. Luca Gallo, sembra, che a febbraio scorso aveva firmato un preliminare di accordo per la vendita della reggina 1914 al famoso studio di affari della Tonucci&Parteners, insomma un diritto di prelazione, decisivo per l’assegnazione della reggina 1914? Adesso si attendono le mosse dell’avv. Perna e della procura di Roma.