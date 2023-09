Il nostro progetto sportivo e’ stato selezionato dalla Citta di Reggio Calabria e ne siamo davvero entusiasti ed orgogliosi.

Adesso dobbiamo immediatamente rimetterci al lavoro per perfezionare l’iscrizione al campionato di serie D entro la scadenza di lunedì mattina.

Ma prima saremo lieti di formulare i nostri ringraziamenti e presentare brevemente il progetto, questa sera alle ore 20 nella sala conferenze dell’E-Hotel in, Via Giunchi a Reggio Calabria.