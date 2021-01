Regalo Sospeso Unicef Reggio Calabria: in occasione dell’Epifania consegnati i primi kit ai bambini del “Centro Suor Castellini”

La campagna nazionale Unicef “Regalo Sospeso”, in occasione dell’Epifania, approda anche a Reggio Calabria con la consegna ai minori ospiti del “Centro Suor Castellini – Associazione Piccola Opera Papa Giovanni” dei pacchetti regalo frutto delle donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa. Grazie alla raccolta di un contributo minimo di 10 euro, infatti, è stato possibile prenotare il kit – gadget di legno (domino, yo-yo o trottola) e la valigetta della “pigotta”, la bambola di pezza dell’Unicef – destinato ai piccoli che vivono in situazioni di vulnerabilità o di svantaggio del territorio.

Il comitato provinciale di Unicef, attraverso i volontari del gruppo Younicef in collaborazione con gli operatori del servizio civile, nella giornata di festa ha organizzato la distribuzione dei giochi ai bambini del “Centro Suor Castellini – Associazione Piccola Opera Papa Giovanni” che accoglie ragazze madri ma, soprattutto, ha voluto creare una occasione di spensieratezza e di calore, affinché a nessuno dei piccoli residenti nella struttura fosse negato il simbolico “passaggio” della Befana. Ad accogliere i volontari Unicef anche il presidente dell’associazione “Piccola Opera Papa Giovanni” Piero Siclari e l’ educatrice Mariagrazia Verduci.

«Il progetto “Regalo sospeso” incarna pienamente la mission che è dell’Unicef – ha dichiarato il Presidente del Comitato provinciale di Unicef Reggio Calabria Alessandra Tavella – ovvero sostenere i bambini che vivono in povertà nelle zone più critiche e in sofferenza nel mondo, ai quali sono negati i diritti più basilari come quello alla salute, alla nutrizione e all’istruzione, e quello di promuove una crescita serena dei minori che nel nostro territorio sono maggiormente vulnerabili, collaborando ad ogni iniziativa che possa contribuire a rimuovere le situazioni di svantaggio. La nostra Befana ha voluto far tappa alla “Centro Suor Castellini – Associazione Piccola Opera Papa Giovanni” per regalare un sorriso ai suoi ospiti e per testimoniare la presenza e la vicinanza di una comunità, quella reggina, sempre pronta a prendersi cura di chi ha più bisogno, senza lasciare indietro nessuno. Tutto questo grazie alla disponibilità della responsabile del Centro la dott.ssa Francesca Mallamaci. L’impegno del Comitato provinciale Unicef prosegue e stiamo lavorando per poter coinvolgere in futuro anche altre realtà del territorio».

«È stata un’iniziativa fin da subito coinvolgente – ha affermato il referente Younicef Reggio Calabria Emanuela Pansera – che ha dimostrato l’attenzione e la vicinanza di tante persone che hanno scelto di lasciare in sospeso un dono di gioia e felicità. Il mio grazie, a nome di tutto il gruppo Younicef di Reggio Calabria, va a coloro che ci hanno sostenuto perché ci fanno sentire sempre di più parte di una comunità che punta al sorriso dei bambini».