Referendum Giustizia giusta. Candido e Ruffa (Partito Radicale): “Inizia bene, anche in Calabria, la raccolta firme per i 6 quesiti promossi dal Partito Radicale e dalla Lega”

Riforma del CSM, per fermare lo strapotere delle correnti, responsabilità diretta ed equa valutazione dei magistrati, separazione carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino.

A dare la notizia sono Giuseppe Candido, già candidato alla Camera nel 2013 con la Lista Amnistia Giustizia Libertà, oggi componente del Consiglio Generale del Partito Radicale e Rocco Ruffa, militante del PRNTT nonché tesoriere dell’associazione Radicale Nonviolenta “Abolire la miseria”, da subito attivi per la raccolta firme.

Da Botricello a Sant’Onofrio passando per Sellia Marina per una Giustizia giusta.

