Red Ronnie in direct instagram con Fameli Foti Rosa Calabrisound

Mercoledì scorso Red Ronnie il noto giornalista musicologo chiama a sorpresa la simpatica giornalista Fameli Foti Rosa Calabrisound in diretta instagram. Casualità il collegamento di Red del giorno precedente; la diretta social con Cateno De Luca sindaco di Messina e Mario incudine il cantastorie. Cateno e la sua idea :《 Messina presto sarà la Città della Musica! Puntiamo ad ottenere un milione e mezzo di euro per concretizzare il progetto. Per gli anni seguenti vorremo arrivare a due milioni di euro. Parte del sostegno che arriverà alla regione andrà al Conservatorio sotto forma di borse di studio per i ragazzi aventi situazioni economiche difficili 》. L’esperienza di Red farà da volano alla visione del sindaco musicista; non tutti sanno che Cateno suona egregiamente la zampogna, e ne ha dato una dimostrazione in diretta sui social. L’idea è quella di creare una città aperta alla musica e allo spettacolo. Iniziativa diretta ai siciliani ed a tutto il resto d’Italia. Per chi segue saprà che Red ogni sera sui social e canale you tube infonde un viaggio musicale a 360 gradi, dando spazio all’Arte. Red continua ad esser interessato sul gruppo calabrese e sull’esperienza della giovane e brava Aurora Foti ad Area Sanremo 2020. E ancora Red: 《 guarda la casualità essendo Palmi vicinissima a Messina. Proprio ieri, giorno della festa dell’immacolata (confermo che tutto non succede per caso) ho avuto piacere di essere in diretta con Cateno De Luca il sindaco di Messina, una bella coincidenza! E abbiamo parlato di musica e del suo grande progetto di Messina città della Musica》. Rosa Calabrisoud:《 il gruppo folk fondato da Pasquale Foti nasce con il primo CD Calabria Carnaval Calabrisandu, e su you tube potrai ascoltare “Parmi splendori i Paisi” un cult del gruppo all’epoca un duo con Gianni Penna, grande artista da poco scomparso. I testi e le musiche hanno radici profonde legate alla città di Palmi e alle tradizioni calabresi》. Rosa spiega qual è il suo ruolo nel gruppo: 《 Calabrisound nasce con passione da un’idea di Pasquale Foti( mio marito) e l’amico Gianni Penna, cantautori e musicisti nel folk da anni. Numerose partecipazioni radio e programmi TV, sigle radio come l’ emme Folk Calabro di Radio M Calabria. E ancora tanti CD con le più note case discografiche regionali e nazionali come Fonola dischi o Azzurra Music della McRay. Una vita per la musica quindi, e ancora non è finita qui. Segue la nuova corrente musicale della figlia Aurora giovane promessa studentessa del conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria iscritta in pianoforte, violino e da poco in canto jazz 》. Red compiaciuto :《 ragazzi va bene! Ascolterò con piacere quello che mi manderete e vedremo di poter organizzare qualche incontro qui a Bologna per la mia trasmissione il Barone Rosso. Premetto che nella mia trasmissione chi arriva gente che non fa dei provini ma si esibisce direttamente perché io faccio così. Un minimo devo poterlo ascoltare prima di inserire la scaletta! Mi raccomando portate anche la brava e giovane Aurora Foti non può mancare…insomma avrò piacere di avervi qui tutti insieme la famiglia al completo! 》. Ricordiamo alcuni programmi cult degli anni ’80 che ha visto Red Ronnie all’apice dell’interesse popolare generazionale. I titoli sono dei best sellers della teca televisiva come Help, Pinky, Be Bop a Lula, Yesterday, Bandiera Gialla e Roxy Bar, Barone Rosso, we ave Dream. Le sue interviste con grossi personaggi come Elthon John, Poul McCarteny, Spandau Ballet, Europe, Gianna Nannini, Jovanotti, Micheal Jackson, Nicol Kamen, Madonna, A-Ah e tanti altri. Grazie ai social oggi Red regala emozioni che solo lui può trasmettere grazie alla sua mente aperta e all’esperienza in tema di musica e non solo, in un periodo poco felice per l’arte e per lo spettacolo. Il contenitore di Red Ronnie è fruibile anche in abbonamento sul sito che porta il suo nome, per chi ha piacere di approfondire. Nei social ultimamente Red ha portato ospiti cantautori e musicisti di spessore come Filippo Graziani, figlio del noto cantante scomparso prematuramente Ivan Graziani. Una sorpresa poi la bravissima Pia Tuccitto , autrice di brani noti come “Eh..” di Vasco Rossi, oltre che testi per Patty Pravo e Stadio. Una bella vetrina aperta ai giovani dove speriamo di trovare presto Pasquale e Aurora Foti e i Calabrisound.