“Il Presidente f.f. della Calabria, Nino Spirlì, assumi un’iniziativa forte per il Recovery Plan convocando un tavolo che coinvolga i parlamentari, i sindaci, le categorie produttive e i sindacati per costruire tutti insieme una proposta unitaria da presentare al governo che verrà. Il Piano rappresenta un qualcosa di storico che non può essere sprecato, è quell’opportunità che la nostra regione aspetta da decenni, è l’occasione per colmare il gap infrastrutturale e sanitario che, purtroppo, ci divide dal resto d’Italia. Per questo è fondamentale che vi sia unità al di là di ogni appartenenza. Sarebbe un segnale importante di fronte al quale nessuno resterebbe indifferente”.