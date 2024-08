Cresciuto nella Polisportiva Taurianovese ma esperienze con altre società dilettantistiche tra cui USD Cinquefrondese Calcio Riunite Cittanova nei campionati di Promozione Eccellenza, acquisisce Patentino di Allenatore UEFA B diventando Responsabile della Juniores Regionale della Polisportiva Taurianovese raggiungendo con la stessa la Finale Regionale e successivamente anche Responsabile della Prima squadra nel Campionato di Eccellenza e Promozione, mettendo sempre come obiettivo la crescita dei Giovani dove in questi anni ha collaborato come Istruttore/Allenatore nei settori giovanili di varie società tra cui

Laureanese, Cittanovese, Pasquale Foggia Academy e Taurianova Academy.

Queste le sue prime parole: “Dopo la chiamata della Società Real Taurianova visto i rapporti che mi legano a molti di loro cito in particolare modo uno degli artefici di questo nuovo progetto, Mario Moscato, insieme ai fratelli Mammola e Max Romano, che dopo avermi esposto il loro programma basato soprattutto sulla crescita e sulla valorizzazione dei giovani ho deciso di accettare con grande entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco in una Prima squadra per cercare in futuro di dare continuità a tutti i giovani che termineranno con età il settore giovanile e proseguiranno nel palcoscenico dei “Grandi”.

Domenico guiderà anche una formazione del settore giovanile, quindi doppio ruolo per lui e un altro modo per poter visionare i nostri giovani.

Fieri di averlo nel nostro staff, facciamo un grosso in bocca a lupo al nostro mister