Rdc: Occhiuto, ok contro povertà, ma non è misura per creare nuovi posti di lavoro Nel programma elettorale di Forza Italia il presidente Berlusconi aveva inserito una misura simile al reddito di cittadinanza, si chiamava reddito di dignità. Forza Italia discende dal pensiero liberale di Friedman che voleva l’imposta negativa sul reddito, che è un po’ un reddito di cittadinanza