Sarà il giornalista Mimmo Nunnari il quarto ospite degli appuntamenti della Rassegna letteraria autunnale promossa dall’assessorato alla Cultura. L’incontro con l’autore di “Guerra e Amore nell’Italia di Mussolini” è previsto venerdì 17 novembre alle ore 18, nella sala conferenze del Polo Sociale Integrato (ex giudice di pace) di via Francesco Sofia Alessio. «La scelta – commenta l’assessore Maria Fedele – questa volta è stata dettata dalla nostra volontà di ribadire il ripudio della guerra, anche attraverso l’amore che vivono i protagonisti di questo racconto, i genitori di Nunnari, divisi dal Secondo conflitto mondiale, ma uniti da un sentimento che appassiona i lettori facendogli conoscere anche le speranze di una generazione che anche in Calabria poi partecipò alla ricostruzione del Paese». A dialogare con il già caporedattore della sede Rai della Calabria, sarà il librario Francesco Scarcella in un incontro inserito in un programma che ha già registrato una grande attenzione di pubblico i libri “La bambina dagli occhi smarriti” Di Graziella De Masi, “Il Segreto del Codex” di Nicodemo Misiti e “Custodire la Memoria” di Rocco Carpentieri.