Si terrà questa mattina alle 9 l’interrogatorio per Aqua Moses e Rosa Vespa, i quali saranno sentiti in merito al tentato rapimento della piccola Sofia Cavoto: neonata portata via dalla coppia, finita in carcere a Castrovillari, dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza lo scorso 21 gennaio. I due indagati, rappresentati dagli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci, dovranno rispondere delle accuse rivolte e spiegare, qualora scegliessero di non avvalersi della facoltà di non rispondere, dei motivi che hanno spinto a tentare il rapimento e di eventuali complici nell’organizzazione dell’azione poi compiuta alle 18:45 di martedì scorso. Dopo essere stati rintracciati a Castrolibero, nella loro abitazione, pronti a festeggiare la nascita di un bambino mai avuto in grembo: la coppia è stata condotta in questura a Cosenza dove ad attenderla c’era il pm Antonio Bruno Tridico. Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della clinica ad incastrare Moses e Vespa oltre alle segnalazioni ed ai frame relativi all’auto utilizzata per la fuga: una Alfa 147 di colore grigio.

La piccola Sofia, ieri, è tornata a casa insieme al papà e alla mamma: dimessa dalla clinica Sacro Cuore.