“La Tgr della Rai rappresenta una testata giornalistica fondamentale per i territori, ed uno dei fiori all’occhiello del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’informazione quotidiana, autorevole e di qualità, fornita ai cittadini sui fatti locali è per le Regioni un valore aggiunto, al quale non è possibile riununciare.

Sorprende, dunque, la presa di posizione della Rai in merito alla chiusura delle edizioni notturne.

Non si fa un buon servizio ai territori riducendo lo spazio dedicato alle notizie.

Mi auguro che l’Azienda possa rivedere questa sua decisione, lasciando intatti tutti gli spazi informativi attualmente a disposizione dei cittadini”.