Nel pomeriggio del 29 marzo u.s., presso il Palazzo Municipale di Bagnara Calabra, nel corso del Consiglio Comunale in seduta aperta i Sindaci di Bagnara, Palmi, Sant’Eufemia, Sinopoli e San Procopio, congiuntamente al Raggruppamento delle Associazioni del Comprensorio “NO DISCARICA”, rappresentato dal portavoce e delegato, Avv. Gianluca Maisano, hanno sottoscritto l’Atto di Risoluzione, deputato alla costituzione di un tavolo tecnico permanente intercomunale, finalizzato a coordinare le attività preordinate alla definitiva risoluzione delle problematiche nascenti dalla vecchia discarica, già sito inquinante e dall’apertura della nuova.

Aggregando Istituzioni e Associazioni, il tavolo tecnico si propone di affrontare un

problema ambientale che rischia di provocare danni irreversibili a tutte le Comunità del comprensorio.

Un traguardo importante, per il quale le Associazioni si sono spese con convinzione e generosità.