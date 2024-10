Proseguono le attività dei Vigili del Fuoco per l’ondata di maltempo che ha interessato dalla notte del 21 u.s. l’area di Lamezia Terme e comuni limitrofi dell’istmo di Catanzaro (Maida, San Pietro a Maida e Iacurso). Tra le zone maggiormente colpite per allagamento anche l’area industriale ex Sir di Lamezia Terme e l’area compresa tra la SS 18 e l’autostrada A2 del Mediterraneo. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con il richiamo di unità in servizio straordinario. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati circa n. 150 interventi e al momento ve ne sono in coda 5.

Nella giornata del 22 sono state raggiunte le zone isolate nei comuni di San Pietro a Maida e Maida con il ripristino delle vie di accesso alle abitazioni.

Nella giornata odierna squadra con mezzi movimento terra è impegnata per verificare e disostruire le vie di comunicazione al comune di Jacurso.

Ulteriori unità sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento al FLY Parking di Lamezia Terme.