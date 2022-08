L’aggressore del 22enne pestato a sangue giovedì sera resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di Nicolò Passalacqua che ha aggredito Davide Ferrerio a Crotone.

Una violenta aggressione tanto da mandare il ventenne di Bologna che si trovava nella città di Pitagora in vacanza con la famiglia ad essere ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

Sono state le immagini della videosorveglianza che vigilavano l’area del Tribunale di Crotone, che hanno indotto gli inquirenti a indagare il 22enne per tentato omicidio e non per lesioni gravissime come si era formulato in un primo momento.

La decisione di convalidare l’arresto in carcere è stata presa al termine dell’interrogatorio di garanzia che il 22enne ha subito nel penitenziario di Crotone. Nei fatti il Gip ha accolto la richiesta del Pm Pasquale Festa che indaga sulla vicenda.