Raf sarà in concerto sul palco di Piazza 5 Dicembre a Lamezia Terme e delizierà la platea intonando i suoi grandi successi musicali

L’evento musicale fissato per il 16 settembre sarà del tutto gratuito. Ancora una volta è merito dell’Associazione Lamezia Nel Cuore se il popolo lametino può fare un salto nel passato e rivivere emozioni legate ai brani di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. L’Associazione ha fatto sì che questa sia stata un’estate ricca di emozioni per Lamezia.

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, nel 1984 incide il suo primo singolo, Self control, un brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. Alla fine dell’anno esce il primo album intitolato RAF. Oltre a Self control, ci sono altri due singoli di successo Change your mind e Hard.

Continuerà a collezionare un successo dopo l’altro: dal 1988 varca il palco di Sanremo conquistano l’intero pubblico.

Negli anni pubblicherà diversi album, 16 in totale, ognuno dei quali racconta una storia diversa ma i messaggi che l’artista vuole trasmettere sono sempre in grado di suggestionare gli ascoltatori.

Tra i brani di maggior successo del cantautore ricordiamo Infinito, Ti pretendo, Battito Animale, Cosa resterà degli anni ’80, Inevitabile follia. Accanto ai suoi successi musicali senza tempo ancora ben vivi nell’immaginario collettivo, Raf intonerà insieme all’intero pubblico anche i suoi brani più recenti.

E’ tutto pronto. Il cantautore pugliese regalerà al pubblico emozioni intense ma soprattutto tanto divertimento e svago come solo un vero artista sa fare!