“La più grande esposizione motoristica mai avvenuta a Reggio Calabria”. Uno straordinario successo di pubblico ha accolto nei giorni scorsi l’evento organizzato nella città dello Stretto da Aremes, Associazione Reggina dei mezzi storici dedicata alla memoria di Lillo Cavallo. La manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana e dalla Confcommercio reggina, è stata realizzata grazie alla collaborazione della Scuderia Ferrari Club e della Scuderia Rossocorsa 150°, con tutti i club dell’area reggina uniti per la buona riuscita dell’evento.

La mostra motoristica itinerante ha attraversato tutti i luoghi di interesse cittadini: dal Museo Archeologico Nazionale a Palazzo San Giorgio, in occasione della ricorrenza dei suoi 100 anni, dal Lungomare Falcomatà fino al Castello Aragonese e al Duomo cittadino. Presenti non solo auto d’epoca ma vespe e motociclette, con una dedica speciale ai Bronzi di Riace, tra motori, arte e cultura.

Hanno partecipato la scuderia Cavesa, Presidente Avv. Antonino Spagnolo Muratori, la scuderia Vegas, Pres. Calluso Demetrio, la scuderia Registro Fiat Delegato Tramontana Massimo, la scuderia Amici Del Pulmino Pres. Carmelitano Antonino, la scuderia Fiat X1/9 Club Italia Delegato Calabria Costantino Ferdinando, il Vespa Club Reggio Calabria Pres. Avv. Enzo Vitrioli, la scuderia il Vespa Club Villa San Giovanni Pres. Prattico’ Franco, il Vespa Club Motta S.Giovanni Pres. Quattrone Marco, il Moto Club Reggio Calabria Pres. Francesco Franco Basile Rognetta, Fiat 500 Club Palmi Pres. Gagliostro Vincenzo, Fiat 126 Club Italiano Pres. Asciutto Paolo, Club S.Rocco Gioiosa Ionica Pres. Mesiti Mimmo, Ass.Veicoli Storici Calabresi Pres. Iorgi Enzo, Club Alfa Calabria Pres. Calabro’ Giovanni, Ass.Alfisti Storici Calabresi Pres. Brosio Michele, Camegt Gioia Tauro Pres. Pasquino Gianfranco, Masas S.Eufemia D’aspromonte Pres. Giuseppe Gulino, Fiat 500 Club Pres. Locri Roberto Longo, Fiat 500 Club Turbo Lenti Molochio Pres. Giuseppe Franco, il Gruppo Cinquecentisti Acquaro Di Cosoleto Pres. Giuseppe Ligato, il Ducati Club Reggio Calabria Pres. Natale Buonsanti , Condina Motor Sport Pres. Domenico Condina, Oppido Mamertina Racing Pres. Salvatore Lipari , la Scuderia Piloti Per Pasisone Sambatello Rc Pres. Dott. Giuseppe Denisi, la Scuderia Aspromonte Pres. Lello Pirino, lo storico concessionario Martino Moto, nella persona di Ignazio e Nino Martino, che ha esposto alcune delle più belle moto d’epoca della loro collezione privata.

“E’ stata una bellissima festa – ha affermato il sindaco ff Paolo Brunetti a margine della manifestazione – un motivo d’attrazione in più in questi weekend estivi che stanno caratterizzando per un numero straordinario di presenze la nostra città. Ringrazio i promotori di questa bellissima iniziativa, che segue di pochi mesi la manifestazione tenutasi lo scorso maggio, con centinaia di bellissime auto storiche che hanno impreziosito le piazze del centro cittadino. Una bella iniziativa che merita il supporto delle istituzioni territoriali e che come Comune di Reggio Calabria abbiamo voluto patrocinare e promuovere, ringraziando tutti i rappresentanti delle scuderie reggine che hanno riservato una splendida accoglienza ai tanti visitatori che hanno affollato la città nello scorso weekend”.