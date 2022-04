È convocata un’assemblea aperta a tutte le associazioni, a tutte le forze politiche e sociali e a tutti i cittadini che hanno a cuore le problematiche ambientali e alla gestione del ciclo dei rifiuti regionale per martedì 26 aprile alle ore 17:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Gioia Tauro “A. Scopelliti” in viale Stesicoro, per decidere le azioni di lotta e di protesta contro la decisione della Regione Calabria di istituire una multiutility per la gestione dei rifiuti e dell’acqua e in particolare di raddoppiare il termovalorizzatore di Gioia Tauro.

La Città di Gioia Tauro, assieme alla Piana e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ha già dato molto in materia ambientale. Gioia Tauro non può diventare la pattumiera dell’intera Calabria.

La multiutility è l’ennesimo carrozzone della Regione Calabria (vedi Corap o Sorical) messo in piedi per favorire il settore privato in due servizi pubblici essenziali quali l’acqua e i rifiuti e che per noi devono restare servizi pubblici. I Sindaci devono avere un ruolo di primo piano nella gestione e nel controllo anziché essere sparuta comparsa in qualche organismo di rappresentanza, mentre hanno il dovere di essere in prima linea per migliorare i servizi cruciali per i cittadini.

Si restringono sempre di più gli spazi di democrazia e partecipazione, tanto che queste decisioni sono state prese senza alcun confronto con sindaci e territori, obbligandoli per legge a dare l’adesione alla multiutility.

Il Presidente Occhiuto dovrebbe spendere le sue energie e si dovrebbe preoccupare della salute dei cittadini calabresi, avendo voluto fortemente la nomina a commissario della sanità e con la stessa forza deve garantire la riapertura dei reparti chiusi, delle sale operatorie, l’assunzione di medici e personale sanitario.

Ci opporremo con tutte le nostre forze a questa scellerata decisione della Regione di raddoppiare il termovalorizzatore di Gioia Tauro invitando tutti i cittadini a partecipare all’assemblea per decidere ogni azione utile a far recedere la Giunta Regionale dalle decisioni già assunte.