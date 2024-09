Questura di Reggio Calabria: assegnazione di nuovi Commissari e trasferimenti di Funzionari

Assegnato alla Questura di Reggio Calabria il Vice Questore Aggiunto, dott. Salvatore AVVENTO, originario di Taurianova in qualità di Direttore della Sezione investigativa

Come da ‘velina’ del 2 agosto 2024, inerente le assegnazioni del 112° corso Commissari della Polizia di Stato, svoltosi nel biennio 2022-2024 presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, alla Questura di Reggio Calabria sono stati assegnati con decorrenza 26 agosto 2024, per un primo periodo di affiancamento presso le Divisioni e Uffici della Questura, i sotto-riportati tre nuovi Commissari:

Dott.ssa PIZZONIA Rita (cl. 1986) Questura di Reggio Calabria;

Dott.ssa RUBERTO Micaela (cl. 1995) Questura di Reggio Calabria;

Dott.ssa MOTTA Carolina (cl. 1992) Commissariato PS di Cittanova.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel contesto delle assegnazioni e trasferimenti dei Funzionari, ha altresì assegnato con decorrenza 9 Settembre 2024 alla Questura di Reggio Calabria il Vice Questore Aggiunto, dott. Salvatore AVVENTO in qualità di Direttore della Sezione investigativa – Servizio centrale operativo. Al contempo, il Vice Questore Dott. Giuseppe IZZO della Sezione investigativa della Questura reggina andrà a ricoprire la carica di Direttore della Sezione investigativa – Servizio centrale operativo – della Questura di Torino, mentre il Commissario Capo Dott. Carlo Alberto DI MARCO dal Commissariato di Cittanova espleterà le funzioni alla Questura di Palermo.

