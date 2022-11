Nella giornata dedicata al contrasto della violenza di genere, fenomeno criminale deprecabile che affonda le proprie radici nella discriminazione e nella negazione della ragione e del rispetto, la Questura di Catanzaro ribadisce la centralità dell’azione di contrasto espressa in materia nel panorama delle attività preventive e repressive che quotidianamente impegnano le donne e gli uomini della Polizia di Stato sul territorio.

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, venerdì 25 novembre saranno allestiti gazebo a Catanzaro e Lamezia Terme, dove incontrando la cittadinanza si intende sensibilizzare sul fenomeno e distribuire l’opuscolo realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ideato quale utile strumento per diffondere informazioni sul fenomeno, sugli strumenti di tutela, con un approfondimento sulla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore.

Nella mattina del 25 novembre a Lamezia Terme, dalle ore 11:30, il personale della Polizia di Stato sarà presente al gazebo posizionato su Via Aldo Moro in prossimità degli edifici scolastici.

Nel pomeriggio dello stesso giorno a Catanzaro, dalle ore 17:00, il personale della Polizia di Stato sarà presente al gazebo posizionato in Piazza Cavour nello spazio antistante la sede ristrutturata della Questura.

E’ prevista la proiezione di video istituzionali sul tema.

Link articolo

Opuscolo “…questo Non è Amore” edizione 2022

Video istituzionale “Questo Non è Amore 2022”