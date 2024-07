Questa mattina, nella Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria ha avuto inizio il 143° corso Allievi Carabinieri intitolato al Carabiniere Domenico BONDI, Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe della Resistenza.

Le operazioni di incorporamento si concluderanno sabato 6 luglio e consentiranno l’ingresso di 808 Allieve ed Allievi Carabinieri. Ad accoglierli ci saranno i loro istruttori e Comandanti pronti da subito a guidarli e sostenerli nel serrato percorso formativo multidisciplinare che si concluderà a gennaio 2025 con il Giuramento di fedeltà alla Repubblica e la consegna degli alamari, eventi tradizionali e ricchi di valore che li consacreranno Carabinieri a tutti gli effetti e ne permetteranno l’assegnazione ai Reparti territoriali dell’Arma per l’impiego a favore della comunità.

Durante i sei mesi di corso, i giovani militari affronteranno un ciclo di studi organizzato secondo un’alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali e moduli didattici, concepiti per sviluppare e rafforzare la loro spinta motivazionale e per dotarli delle conoscenze di natura teorica e pratica necessarie per renderli affidabili operatori di sicurezza votati al servizio di prossimità.

Una particolare attenzione verrà posta, come di consueto, nella formazione etica e deontologica degli Allievi che permetterà loro di assimilare i principi, i valori etici, lo stile e le tradizioni proprie del Carabiniere e di acquisire nozioni sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle attività di polizia, elementi imprescindibili per un servizio a favore della comunità.