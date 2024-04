Prende avvio la prima parte delle sezioni “Ti racconto… La storia” e “La Pagina in più” della kermesse giunta alla decima edizione.

Saranno sei gli appuntamenti imperdibili, dall’11 al 14 aprile, proposti ai cittadini di Vibo Valentia da L’Isola che non c’è e la sua rassegna “Un libro al mese: Visti da Vicino”, divenuta il 1° Progetto Italiano di Cultura Diffusa Extraterritoriale.

Per la decima edizione, le sezioni “Ti racconto… La Storia” e “La Pagina in più” si spostano al Valentianum grazie al sindaco di Vibo, Maria Limardo. Una sala in specifico, “Lo scrigno di vetro”, dedicata alla legalità, ospiterà la mostra di Francesco Paolo Lannino, il fotografo dell’Ora e dell’Ansa nazionale, cui dobbiamo la documentazione fotografica precisa del periodo che vide Palermo al centro delle due guerre e delle stragi ordinate da “cosa nostra”. In 44 scatti sarà possibile rivivere “La Storia” degli anni di piombo. Il fotografo si racconterà durante l’inaugurazione dell’11 alle ore 10.00.

In apertura il concerto dei Vipàvero clarinet quartet &percussion, che dopo il taglio del nastro avrà il compito di introdurre emozionalmente alla mostra. L’ intervento di Maria Limardo aprirà l’evento, per ora unico in Calabria. Dopo l’introduzione della presidente dell’associazione che organizza gli eventi, Concetta Silvia Patrizia Marzano, ulteriori interventi del sindaco di Briatico, che ospita in convenzione la manifestazione, del presidente di Officina Fotografica, associazione entrata nella rete associativa, e di Raffaele Suppa, dirigente scolastico del Morelli-Colao.

La mostra, con la collaborazione dei soci di Officina Fotografica e l’allestimento artistico a cura di Bottega Limena, sarà aperta ogni giorno dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

Pomeriggi non da meno. Si partirà l’11 con l’intervista del fotografo alle 16.30. sarà Roberto Cosentino, voce della locale Radio Onda Verde, a interfacciarsi con Lannino.

Tutti gli eventi letterari saranno introdotti a Vibo Valentia dalla presidente dell’associazione organizzatrice e saranno il replica presso il Centro Polivalente del Comune di Briatico, introdotti dal sindaco Lidio Vallone e dall’assessore Mariateresa Centro.

Si entrerà nel vivo de “La Pagina in più” alle ore 17.30. Il presidente dell’associazione Io Autentico, dialogherà con Paola Nicoletti, autrice di “Raccontami il mare che hai dentro. Vivere con un figlio autistico”. La Nicoletti, lavora ai Musei Vaticani, è cofondatrice del Teatro degli Eroi di Roma, vicepresidente dell’Aicab e presidente di Siamo delfini impariamo l’autismo.

Alle ore 18.30 sarà la volta dell’astrofisico Antonino Scarmato e dell’ingegnere Franco Ciancio che avranno il piacere di conversare con il prof. Giorgio Immirzi, cattedratico scopritore del parametro che porta il suo nome. Giorgio Immirzi è un fisico teorico che ha lavorato nelle università di Birmingham, University College London, Leuven, Lecce, Napoli, Perugia, Harvard e Syracuse University. Il suo contributo più noto alla teoria della gravità quantistica è l’introduzione di un parametro, difficile da misurare, che però gioca un ruolo cruciale nella loop quantum gravity.

Il 12 aprile, alle ore 17.30, sarà la volta di Paolo Romano, giornalista del periodico “Musica jazz”, responsabile del patrimonio artistico della Camera dei Deputati e musicista. Sul libro in presentazione, “I rebbi molli” disquisirà Giuseppe Sangeniti, dirigente scolastico dell’ICS “Amerigo Vespucci e musicista.

A seguire, alle ore 18.30, Giuseppe Smorto, già vice direttore di Repubblica ed ora consulente de “Il Quotidiano del Sud”, accompagnatovda Michele La Rocca, direttore di ViboSport, ci parlerà di Calabria con “A Sud del Sud”.

Nel pomeriggio del 13 i riflettori saranno su Lucio Luca, cronista di nera di Repubblica e scrittore. “Quattro centesimi a riga” ci porterà nell’intricata mondo del giornalismo tra luci e ombre. A condurre la conversazione Angela Bentivoglio di Noidicalabria.

Alle 13.00 di domenica 14.00 la mostra chiuderà e la rassegna riprenderà con i consueti appuntamenti dell’ultimo venerdì di ogni mese, per tornare con grandi novità la seconda settimana di ottobre.