Al netto delle tasse, lo stipendio medio per un cameriere in Italia è di 1250 euro al mese. Le posizioni “entry level” percepiscono circa 800 euro al mese, mentre i professionisti più esperti possono arrivare a guadagnare mensilmente fino a 2mila euro.

Per il ruolo di cameriere in Italia, lo stipendio medio mensile ammonta intorno ai 1250 euro. A seconda dell’esperienza pregressa e della tipologia di locale in cui si lavora, si va da un minimo di 800 euro fino a un massimo di 2mila euro netti al mese. Va da sé che un apprendista o un cameriere principiante guadagni meno di un professionista che, oltre a servire ai tavoli e a prendere le ordinazioni, si occupa anche di allestire le sale, di accogliere i clienti e di consigliarli in merito alla scelta del menù e degli abbinamenti.

Lo stipendio mensile di un cameriere varia anche in base al luogo in cui si trova il ristorante, il bar o l’albergo presso il quale si presta servizio. Chi lavora in una grande città – dove il costo della vita è generalmente più alto – può di norma contare su una retribuzione maggiore rispetto a chi esercita la professione in una piccola città o in un paese di provincia. Vale lo stesso discorso per la tipologia di locale in cui si lavora. Un ristorante stellato o un hotel di lusso solitamente paga di più di un ristorante, un albergo o una pizzeria di medio/basso livello.

Chi avesse l’interesse di trovare offerte di lavoro aggiornate per camerieri, addetti alla ristorazione, cuochi, bartender e simili può consultare il portale camerieri.it dell’agenzia per il lavoro Jobtech. Sul sito si possono visionare tantissimi annunci suddivisi per provincia, durata e tipologia di contratto (part time/full time, tempo determinato/tempo indeterminato).

L’obiettivo primario è quello di mettere rapidamente in contatto chi offre e chi cerca lavoro nel settore dell’Ho.Re.Ca. e della ristorazione. La piattaforma funge infatti da punto di contatto tra i professionisti in cerca di un impiego e le aziende del settore che necessitano di personale più o meno formato. Per avere accesso alle offerte di lavoro, gli aspiranti camerieri e i lavoratori della ristorazione non devono fare altro che iscriversi alla community. La procedura di iscrizione è davvero molto semplice: è sufficiente registrarsi tramite il modulo apposito presente sul sito camerieri.it e selezionare i ruoli e i settori di maggiore interesse.