Quali sono le probabilità delle squadre più forti di vincere il titolo della Champions League?

La Champions League ha un fascino tutto particolare, è inutile farne segreto. Fra le competizioni internazionali per club forse solo la Copa Libertadores può vantare lo stesso prestigio. Oltre ai tanti soldi che ogni club può guadagnare arrivando in finale e vincendo la competizione, c’è poi la tradizione, l’orgoglio e quella musica della Champions che tutti vogliono ascoltare. Non è un caso che infatti esistano squadre come l’Atalanta, la Lazio o il Siviglia il cui obiettivo stagionale è ogni anno centrare la qualificazione alla competizione, interessandosi meno alla vetta del campionato. L’anno scorso la finale è stata tutta inglese, ma chi ha più chance di alzare la coppa quest’anno fra le “grandi” d’Europa?

Inglesi favorite, attenti a Ancelotti mister Champions League

Sbirciando su migliorsitodiscommesse.net ci rendiamo conto che le favorite alla vittoria finale sono pressoché le stesse dell’anno passato, fatta eccezione per il Barcellona orfano di Leo Messi e eliminato dalla competizione con il Benfica che ha fatto secondo dietro il Bayern di Monaco. Al primo livello delle candidate al titolo sicuramente Manchester City, Chelsea e Liverpool, le tre inglesi che sembrano ancora avere un altro passo rispetto alle concorrenti, ma si sa che nelle partite di andata e ritorno può accedere di tutto. Lo sa bene il PSG che anche quest’anno proverà finalmente a portare la Coppa dei Campioni a Parigi, in Francia ci è andata una sola volta a Marsiglia nel 1992, che l’anno scorso era stato eliminato dal Manchester City in semifinale; poi a sua volta battuta dal Chelsea laureatosi campione d’Europa. Da non sottovalutare il Real Madrid di Ancelotti, che è riuscito a creare il giusto mix di entusiasmo fra giovani di talento ed esperti come Benzema e Modric. L’allenatore italiano può realmente fare la differenza in una competizione dove gran parte del successo si basa sulla strategia, oltre che sulla qualità, e ai blancos non manca di certo.

L’ossessione della Juventus chiamata Champions League

Il ritorno dell’allenatore livornese alla Juventus non è stato di certo dei migliori, con un avvio di campionato nettamente al di sotto delle aspettative di gioco, ma di punti soprattutto. Non ci si aspettava sicuramente di vedere i bianconeri primi in classifica in A, ma almeno nei primi quattro posti a dicembre, cosa che invece non è accaduta. Diverso invece il discorso Champions League per Chiellini e compagni che sono stati costanti ed a tratti anche brillanti. Il primo posto nel girone H davanti ai campioni uscenti del Chelsea è un’iniezione di fiducia notevole, oltre che un investimento per programmare meglio il futuro nella competizione che per l’ambiente bianconero rappresenta quasi un’ossessione, ma ancor di più per Allegri battuto in finale due volte nel passato. L’Inter di Inzaghi invece ha abbastanza agevolmente superato il turno, mettendosi alle spalle del Real di Ancelotti. Il club nerazzurro è stato l’ultima squadra italiana non soltanto a vincere in Europa in generale, ma a vincere proprio la Champions League, oltre a essere anche la più recente di una competizione europea.

Juventus e Inter sembrano le italiane più pronte, predisposte e mature per proseguire il proprio cammino in Champions League, ma attenzione a Carlo Ancelotti, che potrebbe portare a casa la sua quarta coppa, che lo porterebbe al primo posto in assoluto in questa speciale classifica.