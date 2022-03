L’associazione Phîlene annuncia che nella mattinata di oggi sono stati effettuati dei primi interventi sulla sp1.

La ditta infatti ha rimosso alcune frane e detriti che occupavano in maniera vistosa il tratto stradale.

Siamo molto soddisfatti e sappiamo bene che questo sia solo l’inizio dal momento che la strada necessita di altri interventi perché per rendere veramente percorribile questo tratto è necessario ancora altro.

L’Associazione phîlene resterà vigile e operativa per monitorare il continuo dei lavori e per fungere da stimolo all’ente preposto.