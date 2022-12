Una delegazione del Circolo PD di Cittanova ha incontrato nella sede di Piazza Italia a Reggio Calabria, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Avv. Carmelo Versace.

L’incontro è servito per affrontare il problema delle criticità inerenti il tratto di strada extraurbana Cittanova-Quadrivio Bombino.

In tale arteria, in occasione di eventi meteorici avversi che producono consistenti precipitazioni piovaschi, viene messa a dura prova la sicurezza della circolazione.

Nei momenti di tali fenomeni temporaleschi ad essere particolarmente colpita è la zona del Pozzo Secco, la cui sede viaria della rotatoria realizzata presso l’ex quadrivio Bombino viene interessata da ingenti allagamenti, che provocano notevole pericolo per la circolazione stradale, oltre che rilevante disagio per le abitazioni poste nelle adiacenze di tale infrastruttura, inondate dalle acque di pioggia non correttamente smaltite dalle opere lì presenti.

In tal senso, il Circolo PD, facendosi interprete delle notevoli difficoltà cui sono sottoposti gli abitanti della suddetta località cittadina, i quali hanno più volte e legittimamente sollevato il problema all’Ente Metropolitano, competente di tale materia, ha chiesto interventi tesi a rimuovere le cause e che siano risolutivi per il superamento di tali criticità. Ciò fa seguito, anche, ai precedenti reiterati interventi e richieste avanzate dall’Amministrazione comunale ed, in particolar modo, dal consigliere comunale delegato Antonio Loprevite.

Il Sindaco Versace ha illustrato gli interventi allo stato operati per il quadrivio Bombino, informando che la Città Metropolitana è intervenuta nelle scorse settimane ed ha realizzato due bocche di lupo in prossimità delle griglie, ha posato un tubo corrugato da 600 nel punto del canale che era crollato per una lunghezza di circa 15 metri ed ha realizzato una griglia per la raccolta delle acque e per l’ispezione a valle della rotatoria.

Su tale vicenda, è opinione del PD, condividendo il parere dell’Ufficio tecnico comunale, che la presenza di un avvallamento della sede viaria nei pressi della rotatoria in corrispondenza del tronco stradale proveniente dal centro abitato di Cittanova determina una depressione che favorisce l’accumulo di acqua e ostacola lo smaltimento della stessa verso valle, non riuscendo le griglie presenti a ricevere a sufficienza le acque meteoriche particolarmente intense.

Pertanto, si renderebbe necessaria la risagomatura del profilo longitudinale dell’asse stradale Cittanova–Gioia Tauro (S.P. 33) in corrispondenza della rotatoria, al fine di rimuovere l’avvallamento e porre la stessa su un piano ad unica pendenza verso valle, in maniera da smaltire omogeneamente le acque, mediante le cunette esistenti o eventuali nuovi canali laterali.

Oltre a tali interventi strutturali, per il PD si rende imprescindibile da un lato provvedere alla pulizia periodica delle cunette lungo il tratto a monte della rotatoria, al fine di evitare il trascinamento di pietrame e fogliame da parte delle acque e la conseguente otturazione delle griglie e, dall’altro, procedere alla bitumazione e alla segnaletica del tratto stradale che da Cittanova porta alle suddette contrade.

Il Sindaco della Città Metropolitana ha assicurato in tal senso un imminente intervento, nei prossimi giorni, di pulizia delle cunette nel tratto che va dal quadrivio Bombino fino all’abitato di Cittanova, attraverso i lavori previsti con i fondi di manutenzione ordinaria. Mentre, mediante fondi relativi a finanziamenti diversi, è prevista a breve la bitumazione dell’arteria stradale per una lunghezza totale di 1 kilometro con relativa segnaletica orizzontale.

I rappresentanti del Circolo Pd di Cittanova nel ringraziare il Sindaco Versace per la disponibilità e per l’attenzione prestata, hanno sottolineato la necessità di un costante impegno dell’Ente Metropolitano verso questo territorio affinché vengano affrontati e portati a soluzione i molteplici problemi che lo attraversano.

In tale direzione è stata condivisa la volontà per nuovi appuntamenti tesi ad approfondire ed affrontare per la loro soluzione le tematiche riguardanti il territorio della comunità cittanovese.