«Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per i contributi, a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che alla Camera siede in commissione Ambiente. Con riferimento al 2021, abbiamo stanziato 150 milioni per la manutenzione e il riuso di aree e di edifici pubblici, nonché per migliorare la vivibilità e la mobilità sostenibile. Gli importi finanziabili sono i seguenti: fino a 5 milioni per i Comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; fino a 10 milioni per i Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; fino a 20 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città metropolitana». «Il governo nazionale ha dato una risposta – sottolinea il deputato del Movimento 5 Stelle – al degrado urbano e sociale, ora tocca ai Comuni e alle Città metropolitane. Si tratta di una ulteriore conferma del fatto che la transizione ecologica è entrata in tutte le politiche governative, intanto come rivoluzione culturale. La rigenerazione urbana in chiave green può e deve essere un’importante risposta alla marginalità sociale. Auspico che i sindaci calabresi – conclude D’Ippolito – colgano questa opportunità a vantaggio dei cittadini, che hanno il diritto di vivere in città a misura di persona».