Partiranno già nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della SP 164 Cassano-Civita, chiusa al traffico ormai da più di un decennio con gravi ricadute sulla rete dei collegamenti della cittadina ionica con l’area del Pollino ed in particolare con lo svincolo autostradale di Frascineto. La conferma arriva dal consigliere provinciale Eugenio Aceto, delegato alla Viabilità nella Giunta presieduta da Rosaria Succurro. «A ridosso dell’estate – ricorda Aceto – la situazione della Provinciale 164 fu oggetto di un sopralluogo della stessa Presidente Succurro e di funzionari dell’Ente Provincia, presenti l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, amministratori provinciali e comunali e referenti di associazioni cittadine. In quella occasione, fu assunto un impegno chiaro in direzione di una ripresa dei lavori per la riapertura al traffico della strada. Oggi si compie un passo concreto, a dimostrazione dell’attenzione che la Presidente Succurro e la Provincia riservano al territorio ed alle sue esigenze».

Nello specifico, sulla base del cronoprogramma elaborato dagli Uffici di Piazza XV Marzo, già nei prossimi giorni uomini e mezzi della Provincia interverranno sulla Cassano-Civita per porre in essere attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori pianificati, che saranno poi realizzati a cura di un’impresa già individuata, in favore della quale si è proceduto all’affidamento di apposito incarico. «Fondamentale – sottolinea Aceto – sarà tuttavia anche un altro aspetto, cioè la cura dei canali di scolo di pertinenza dei proprietari dei terreni limitrofi alla Provinciale: ci si adopererà per favorire una soluzione rapida, confidando non solo sul rispetto di leggi ed ordinanze, ma anche sul senso civico, più che mai decisivo per restituire a Cassano ed all’intero comprensorio la piena funzionalità di una strada di primaria importanza».