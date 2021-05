Le scriventi OO.SS., esprimono soddisfazione in relazione alla sottoscrizione del

protocollo per la vaccinazione anti covid, siglato in Regione Calabria. Dopo una

prima fase fatta di approssimazione, con la vaccinazione dei dipendenti del

Dipartimento Tutela della Salute, al di fuori di ogni protocollo e con la successiva

comunicazione propagandistica da parte di qualche O.S., a cui hanno prestato il

fianco in maniera maldestra il datore di lavoro, e il Commissario Straordinario alla

Salute Longo, finalmente si è intrapresa la strada giusta.

La sottoscrizione odierna, dicevamo, in conformità con il “protocollo nazionale per

la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di

vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021 che

vede la firma, oltre che dei Ministri della Salute e del Lavoro, Speranza e Orlando

anche di Cgil, Cisl e Uil, è una buona notizia per tutti i dipendenti Regionali, i quali

potranno vaccinarsi in sicurezza sui luoghi di lavoro e in coerenza con quanto

previsto dal Governo.

Tale protocollo nazionale, infatti, prevede che tutte le aziende e le amministrazioni

pubbliche potranno candidarsi liberamente; non è previsto nessun requisito

minimo di carattere dimensionale così come la vaccinazione sarà offerta a tutti i

lavoratori che ne facciano richiesta preventiva. Se la vaccinazione verrà eseguita

in orario di lavoro, il tempo necessario sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di

lavoro.

Si invitano, pertanto, tutti i lavoratori della Regione Calabria che intendono

sottoporsi a vaccinazione, di rispondere alla mail di preadesione che il datore di

lavoro ha inviato.

Quanto realizzato oggi, dovrebbe essere da monito, Il mantenimento di relazioni

sindacali serie porta sempre a dei buoni risultati, così come le sceneggiate

mediatiche rimangono solo ciò che sono, pura finzione.

Si chiede la pubblicazione nella bacheca sindacale informatica