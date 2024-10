Siglato un protocollo d’intesa tra l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e la Commissione Regionale per l’Uguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità. Un altro importante step per la Scuola reggina diretta dal professore Pietro Sacchetti che, con la Commissione Regionale per l’Uguaglianza dei Diritti, presieduta dalla professoressa Anna De Gaio e il gruppo coordinato dalla Dottoressa Daniela De Blasio sul tema della violenza di genere, sceglie di promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità e diffondere la cultura delle pari opportunità valorizzando il patrimonio artistico e culturale della Regione Calabria.

“L’AbaRC, da sempre attenta al sociale, ai giovani, ai più bisognosi, allo sviluppo del nostro territorio, non poteva non sposare questa importante sinergia con un’istituzione attiva e fondamentale in città e non solo – afferma il direttore Sacchetti -. Insieme alla Commissione regionale, organizzeremo attività formative, culturali, educative per combattere le discriminazioni e sostenere l’inclusione. Il nostro impegno deve essere continuo e concreto. Solo attraverso una collaborazione attiva con le Istituzioni, potremo costruire un futuro davvero inclusivo”.

L’Accademia di Belle Arti quindi, si impegna ad allargare il ventaglio delle possibilità di intervento sui fenomeni discriminatori sviluppando iniziative di informazione finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni. La

collaborazione con la Commissione Regionale per l’Uguaglianza dei Diritti avrà, sicuramente, un impatto forte e positivo sulla comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma, soprattutto, promuoverà con i suoi organizzatori, il rispetto dei diritti, pari opportunità e tutela antidiscriminatoria di genere.