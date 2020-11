Dure proteste in piazza sia a Catanzaro che a Cosenza stanno squarciando quella “clausura” imposta per legge. Sembrano i tempi di un tempo lontano quando le manifestazioni erano delle vere e proprie rivolte sociali contro quello che una volta veniva definito il “sistema”, stavolta contro quel Dpcm del premier Giuseppe Conte.

Erano centinaia di persone hanno manifestato a Catanzaro in una protesta degli artigiani, ristoratori e commercianti, tutti davanti alla Prefettura di Catanzaro. Per poi continuare la loro protesta su Corso Mazzini.

Proteste anche a Cosenza, nello svincolo Sud dell’autostrada, contro lo stato della sanità calabrese e per l’avvicendamento del commissario regionale Saverio Cotticelli con Giuseppe Zuccatelli. La manifestazione è stata seguita dalle forze dell’ordine ma si è svolta in maniera tranquilla e senza incidenti.

Da segnalare anche proteste sotto la casa del consigliere regionale Morrone, titolare di alcune cliniche private.