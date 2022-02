“Ritengo surreale quanto stanno vivendo, da mesi, sulla propria pelle, i dipendenti di Abramo Customer Care. Nel sostenere, incondizionatamente, le loro rimostranze esprimo tutta la mia solidarietà verso tanti calabresi che non hanno certezze per il futuro”. Non usa mezzi termini Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, intervenendo sullo sciopero indetto da oltre 1500 dipendenti della società calabrese, che si terrà dinnanzi alle rispettive Prefetture di Cosenza, Crotone e Catanzaro. “La Precarietà con la quale queste persone, loro malgrado, devono convivere -prosegue l’esponente politico- lede il diritto al lavoro. Non sta a me giudicare l’operato dell’azienda, ci sono organi preposti. Si parla di un debito importante ma, a pagarne le conseguenze non possono essere i dipendenti. Ai numerosi lavoratori pare sia stato congelato il 40% dello stipendio di dicembre e, invece, a gennaio sono stati pagati solo per 5 giorni. Come può un padre di famiglia accettare simili condizioni?”.

Infine, un monito: “La Regione Calabria faccia un’assunzione di responsabilità. Non può ignorare una vertenza di queste proporzioni. Deve-conclude- essere presente e rispondere immediatamente alle rivendicazioni salariali dei dipendenti. Io sto con loro”.