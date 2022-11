Proseguono le operazioni di Anas per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo la strada statale 106 VAR B, nei comuni ricadenti all’interno del territorio della Locride in provincia di Reggio Calabria.

Le attività hanno fino ad ora riguardato il tratto stradale nel comune di Roccella Jonica e attualmente stanno interessando il territorio di Marina di Gioiosa Jonica, ma proseguiranno negli altri comuni interessati.

Le attività, eseguite grazie all’importante collaborazione dei Comuni, sono orientate al mantenimento del decoro ed alla lotta all’incessante nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade, al fine di prevenire pericoli per la viabilità, l’ambiente e la salute pubblica e di contrastare situazioni di degrado.