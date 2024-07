Proseguono le attività dell’Amministrazione Comunale di Cittanova in materia di decoro urbano. Nella mattinata odierna sono stati installati, in alcuni punti strategici per la viabilità locale e territoriale, due cartelloni segnaletici corredati da fotografie suggestive, entrambe opera del fotografo Totò Musolino, raffiguranti uno scorcio della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e due celebri cascate presenti sul torrente Vacale.

Un’operazione di ampio respiro e dal forte impatto visivo, calibrata su precisi concetti di marketing territoriale.

Importante, in questo senso, l’azione di stimolo del Consigliere con delega al Decoro Urbano Giuseppe Morabito che, prontamente, ha trovato piena condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale.

«L’idea di abbellire l’area di via Nazionale con una segnaletica innovativa – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – restituisce un risultato davvero pregevole che apre scenari nuovi, anche in termini di promozione del territorio. In particolare, uno dei cartelloni installati va a coprire un vecchio rudere e, in tal senso, ringraziamo per la collaborazione i proprietari dell’immobile. Un grazie anche al fotografo Totò Musolino per la concessione delle immagini inserite a corredo della segnaletica. Da settimane siamo al lavoro per migliorare il decoro urbano, soprattutto attraverso operazioni di manutenzione straordinaria del verde, la ripulitura di aree a rischio degrado e con l’installazione di nuova cartellonistica. Questo percorso proseguirà nel prossimo futuro con ulteriori interventi utili alla migliore fruizione del paese da parte di cittadini, dei visitatori e dei turisti».