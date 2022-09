“Esprimo ampia soddisfazione per la decisione della Giunta Regionale della Calabria, presieduta da Roberto Occhiuto, afferente la proroga di 12 mesi per i Tirocinanti di Inclusione Sociale. Una chiara volontà politica concretizzatasi in un atto deliberativo dell’esecutivo, sinonimo del riconoscimento del lavoro svolto da donne e uomini impegnati già da tempo in diversi enti pubblici del territorio regionale. Condivisione, quindi, per questa scelta, che da un lato garantisce la continuità di presenza degli stessi e, dall’altro, fornisce risposte tangibili alle loro legittime domande”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Con tale delibera di Giunta, difatti, demandando ai dipartimenti Lavoro e Welfare e Programmazione unitaria l’assunzione degli atti di propria competenza, vengono avviate le procedute per la proroga dei percorsi dei Tirocini di Inclusione Sociale. I circa 4.300 Tis – spiega Straface – che interessano più di 460 enti del territorio calabrese, in scadenza a fine ottobre 2022, verranno dunque prorogati per un altro anno. Il tutto a fronte di uno stanziamento di circa 32 milioni di euro, utilizzando risorse del Pac Calabria 2014-2020, del Psc e di altri programmi della Programmazione regionale unitaria. Così facendo, il Presidente Occhiuto e l’intero esecutivo regionale portano avanti, senza proclami, una politica del fare mirata alla tutela dei diritti anche di queste categorie di lavoratori e alla loro dignità”.