Quando con passione e gioia abbiamo deciso di abbracciare le nobili finalità della volontariato con la Proloco, avevamo immaginato che la crescita culturale della nostra Città avesse a disposizione un ulteriore strumento per il raggiungimento degli scopi che una società ambiziosa del tempo presente deve avere. In questi anni siamo stati a disposizione – sempre in forma gratuita – della nostra comunità e degli amministratori pro-tempore che l’hanno guidata, senza distinzione di colore o di appartenenza politica: dalle manifestazioni culturali a quelle di svago, dalle iniziative di solidarietà a quelle sportive, senza dimenticare i tanti eventi di successo di cui una in particolare ormai storicizzata e apprezzata in tutta Italia.

Nel recente periodo di pandemia non abbiamo lesinato sforzi e impegno, abbiamo affrontato, come sempre, il tragico corso dell’epidemia con il cuore rivolto al bisogno e al dramma sollevando l’entità pubblica da carichi di lavoro non indifferenti: l’assistenza alle famiglie in isolamento COVID è stata la nostra priorità, così come il supporto giornaliero al centro vaccinale e il sostegno alimentare a circa 2300 persone.

Abbiamo voluto fare questa lunga premessa espressamente per ricordare agli smemorati di mala fede cosa ha rappresentato la Proloco taurianovese in questi lunghi anni e soprattutto perché mai, e ripetiamo MAI, potevamo immaginare di subire attacchi subdoli e spregevoli da parte dell’attuale amministrazione comunale.

La volontà dell’assessore Grimaldi di assecondare le voglie di “vendetta” di alcuni consiglieri comunali nei confronti della Proloco, dimostra in maniera inequivocabile tutta la sua inadeguatezza a ricoprire prestigiosi ruoli istituzionali.

A lui va subito ricordato (o insegnato) che lo spirito pubblico alimenta la politica come risorsa sociale indispensabile e non ciba, invece, con malevole complicità, il rancore e l’impoverimento culturale e sociale.

Non stiamo certamente godendo per quello che stiamo denunciando ma siamo qui a difendere con fierezza l’onore e il prestigio della nostra APS Proloco, oggi Ente di III° settore, che da 7 anni rappresenta, insieme ad altre realtà associative, la sostanza positiva di questa Città.

Ci stupisce non poco anche l’atteggiamento defilato, o sornione, del Sindaco che dovrebbe rappresentare il garante della normale convivenza civile e il giusto equilibrio nel rapporto tra Enti Istituzionali.

Tra le tantissime attività realizzate in tanti anni dalla Proloco, l’Infiorata, considerata nel mondo tra le maggiori rappresentazioni delle arti effimere, è quella che sicuramente rappresenta l’eccellenza, avendo riscosso negli anni un successo sempre più elevato, tanto da avere esposta la locandina nel Palazzo degli Stati Generali della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria, inserita tra gli itinerari turistici più importanti suggeriti nel portale della Regione Calabria, inserita come simbolo della Città di Taurianova sul portale Google Heart… oltre ai tanti altri riconoscimenti arrivati dai diversi livelli istituzionali e non.

Non è nostra intenzione dilungarci nell’esaltare la grandezza della manifestazione, la storia e il successo di 4 edizioni la conoscono tutti, in Calabria e fuori dai confini regionali.

Purtroppo, come successo per altre grandi manifestazioni in tutta Italia, la pandemia ha interrotto e bloccato ogni tipo di attività per due anni e mezzo.

Per fortuna, grazie al miglioramento della situazione pandemica e alla fine dello stato di emergenza proclamato in data 31 marzo, abbiamo finalmente, anche noi, ripreso a pensare come ristrutturare la ripresa immediata delle attività ludiche e naturalmente anche l’organizzazione della 5^ edizione dell’Infiorata prevista per il 9-10 e 11 Giugno 2023.

Ci è testimone di quanto affermato l’intervista rilasciata ad Approdo Calabria, con la quale avevamo, appunto, annunciato e anticipato la programmazione della prossima infiorata 2023, dando anche qualche anticipazione e spiegando anche i motivi per i quali era umanamente impossibile praticare la nuova idea della manifestazione in argomento nel corso dell’anno corrente.

Per chi non avesse visto l’intervista, in quella occasione abbiamo illustrato l’impossibilità di una programmazione immediata che desse continuità con la portata delle precedenti, o forse ancora più ricca. E’ utile ricordare ai nuovi fenomeni delle antiche tragedie greche che la celebrazione dello spettacolo di cui stiamo parlando prevede un’attività preparatoria svolta nei mesi precedenti all’evento e un impegno economico ambizioso. La prenotazione dei fiori (circa 160,000), l’acquisto del materiale necessario, la formalizzazione dei contratti per gli spettacoli, la logistica e la giusta e dovuta ospitalità agli intervenuti, prevedono impegni per svariati migliaia di euro che noi, responsabilmente, non ci siamo sentiti di assumere, stante, all’epoca, l’incertezza sulla fine dello stato di emergenza nazionale. Contestualmente, però, si era deciso di differenziare il nostro impegno a favore della prossima estate presentando all’assessore Grimaldi un progetto innovativo di unificazione tra Sport, Spettacolo, Artigianato ed Enogastronomia. Alle prime resistenze dimostrate dall’ineffabile Assessore e di qualche (solito) consigliere, abbiamo cercato addirittura di apportare delle modifiche all’evento… ma purtroppo la risposta è stata sempre e solo NO – NO e ancora NO…!!!

Al massimo, proprio per accontentarci, ci veniva consentito di dirottare e dividere la manifestazione in altre zone del paese, di fatto imponendoci di snaturarla dal suo progetto originario.

Bene, nonostante la consapevolezza di non rientrare per riflesso tra le grazie dell’Assessore, non pensavamo si potesse arrivare al punto di inventare un ridicolo tentativo sbiadito di copia e incolla della nostra rinomata “infiorata”, escogitando la 1^ edizione della Rinascita dell’arte Effimera, “rubando” il format e la tipologia della nostra manifestazione originale.

La profondità e la chiarezza della definizione già illuminano sulle menti sopraffine che hanno ideato l’evento. Non è un sogno immaginare l’Assessore Grimaldi e parte marginale del Consiglio Comunale concentrati sui libri per studiare la materia, gli approfondimenti, le consulenze.

L’effimero… come la loro storia nell’impegno sociale: provvisorio, momentaneo, interessato, neutro.

Tutti dobbiamo prostrarci davanti a tanta genialità, frutto ripetiamo di menti che negli anni si sono già contraddistinte per meritorie iniziative e che sicuramente verranno ricordati nei libri del settore.

Al netto dell’ironia (dovuta, visti i protagonisti) riteniamo ancora fortemente offensivo il maldestro tentativo del mitico Grimaldi di rimediare (furbescamente) alle lacerazioni prodotte cercando di porre una toppa che si è rilevata peggiore del buco.

Qualche giorno fa ha organizzato un incontro ufficiale con i rappresentanti della Proloco nella stanza del Sindaco, dove oltre a lui era presente, non sappiamo in quale veste, una giovanissima ragazza che interveniva alla discussione ponendosi come interlocutrice dell’amministrazione vantando il solo titolo di essere figlia di un consigliere comunale. Sul contenuto del confronto preferiamo sorvolare e stendere un velo pietoso, ma quanto successo da il senso del piglio e del garbo istituzionale dell’Assessore Grimaldi.

Mai ci era capitato di vivere quanto scritto. Gli organi Commissariali e le Amministrazioni precedenti, pur nella diversità di alcune vedute, hanno sempre dimostrato rispetto e attenzione nei confronti dell’Associazione scrivente.

Consideriamo tale atteggiamento lesivo e spregevole nei confronti di un ente di III° settore come la Proloco ma sarebbe stata la stessa identica cosa nei confronti di qualsiasi associazione. E’ facile dalla poltrona assessorile organizzare eventi (non sempre di livello) con soldi pubblici e senza avere riguardo allo spreco; cosa diversa è conoscere il mondo del volontariato e dell’impegno sociale a tutti i livelli.

Una persona che attraverso il suo incarico pubblico utilizza i soldi dei cittadini per assecondare perversi propositi di vendetta istituzionale di alcuni consiglieri, è immeritevole, dal nostro punto di vista, di mantenere un posto di rappresentanza nei confronti della cittadinanza.

Come consiglio direttivo, unitamente a tutti i soci, stante il perdurare di tale inqualificabile scelta, intendiamo interrompere ogni attività di collaborazione con questa amministrazione, garantendo solo ed esclusivamente l’impegno di volontariato sociale a favore delle famiglie in difficoltà.

Ci teniamo a ringraziare i tantissimi cittadini che da giorni ci manifestano tutta la loro solidarietà, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza che ci stanno mostrando il loro dispiacere e la loro disapprovazione per quanto sta accadendo. Molti di loro ci hanno comunicato di aver palesato direttamente all’interessato il loro dissenso, facendoci sapere in un secondo momento di non essere riusciti a farlo recedere dal suo dispettoso intento.

Non ci resta altro che chiudere questo nostro sfogo, facendo i nostri più sentiti “ringraziamenti” all’Assessore Grimaldi e ai consiglieri interessati per questa “effimera” vittoria che produrrà, è bene che si sappia, una bruciante sconfitta per la Città.

Evidenziamo, inoltre, che il trio delle meraviglie, utilizzando a proprio piacere e per puro spirito di vendetta la loro posizione istituzionale e di conseguenza i soldi pubblici, stanno dimostrando tutto il loro amore nei confronti della comunità e il loro forte senso del rispetto delle regole e della legalità.

Il Consiglio Direttivo della APS Proloco Taurianova nel Cuore.