Si svolgerà la proiezione del docufilm “GIROLAMO TRIPODI. STORIA DI UN IDEALE” che ripercorre sinteticamente la storia di Girolamo Tripodi dalla nascita di umili orrigini fino a diventare una delle più alte cariche dello Stato.

Da sindacalista, sindaco di Polistena e parlamentare ha sempre continuato nelle battaglie per il riscatto e ha dato prova di grande capacità amministrativa, trasformando la città di Polistena da paese rurale a città moderna e progredita, modello di buongoverno ammirata da tutti.

Sempre schierato accanto agli ultimi, Girolamo Tripodi è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza in un avvenire improntato alla libertà e alla giustizia sociale.

Durante la sua militanza ha intuito l’ineludibilità della tutela dell’ambiente e si è strenuamente battuto contro la costruzione della centrale a carbone che negli anni ’80 avrebbe stravolto l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Lungo tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose divenendo un punto di riferimento per quanti hanno coltivato, non solo in Calabria, la cultura della legalità.

Subito dopo la proiezione si svolgerà un dibattito nel quale è previsto l’intervento di Pasquale AMATO (prof. Università per Stranieri “Dante Alighieri”), Diego CILIO (costituenda Sez. ANPI “R. Condò”), Giuseppe FANTI (Presidente Provinciale ARCI Reggio Calabria), Nino ROMEO (Docente di Storia) e Michelangelo TRIPODI (Presidente della Fondazione “Girolamo Tripodi”). Inoltre, partecipano le curatrici del docufilm Tania FILIPPONE, Cinzia MESSINA e Tina TRIPODI.

Nel corso dell’iniziativa sarà trasmesso un videomessaggio di Gianfranco PAGLIARULO, Presidente Nazionale dell’ANPI.