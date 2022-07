Programma sesta edizione, “Uno sguardo dalla Torre”, a Torre Sant’Antonio, la

splendida Torre d’avvistamento che svetta sulla spiaggia del Comune di Santa

Caterina dello Ionio, provincia di Catanzaro.

Venerdì 15 luglio ore 19.00: presentazione del libro “Malinverno” del noto scrittore

Domenico Dara, vincitore del premio Stresa 2017 e finalista del premio Calvino,

intervistato dalla giornalista Lorena Pallotta.

Venerdì 22 luglio ore 19.00: incontro con lo scrittore e Avv. Felice Foresta, console

Touring Club Italia e l’Arch., fotografo e paesaggista Walter Fratto sul tema; “La

storia di un’alleanza. Frammenti fotografici di transumanza”.

Venerdì 29 luglio ore 20.00: una cena speciale, che raccoglie alcune delle eccellenze

calabresi per raccontare e celebrare uno dei prodotti ancora misconosciuti in Calabria,

il tartufo.

In collaborazione con Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle

Serre nella persona del Presidente Gallima, Azienda Amarelli e Cantine Spadafora.

Mercoledì 3 agosto alle 19.00: un ospite d’eccezione, sempre intervistato dalla

giornalista Lorena Pallotta, il regista Franco Schipani, creativo e creatore di tanti

programmi televisivi che ci delizierà con i racconti dei suoi incontri nel mondo dello

spettacolo.

Mercoledì 10 agosto ore 20.00: conferenza stampa per il concerto pianistico di Dario

D’Ignazio, ritenuto da Claudio Abbado uno dei migliori pianisti del secolo, che si

terrà giovedì 11 agosto ore 20.00.

Venerdì 19 agosto ore 19.00: l’Arch. Maurizio Diano presenterà insieme al Prof.

Cesare Fregola, titolare della cattedra di Pedagogia Sperimentale presso l’Università

Europea di Roma, che ne ha curato la post-fazione, il libro “I piccoli borghi? Non

sono solo presepi!”, con l’intervento del Dott. Vadalà , ricercatore e funzionario

architetto presso MiC, Servizio Tutela del Paesaggio.

Venerdì 26 agosto ore 19.00: la Prof. Tiziana Iaquinta, docente universitaria di

Pedagogia Generale e Sociale all’ Università di Catanzaro, Magna Grecia, presenterà

il suo ultimo libro “Unlocked genitori ed educatori durante e dopo la pandemia”, in

uno stimolante dibattito con la docente e pedagogista Rosa Galati, moderatrice la

giornalista Lorena Pallotta